РИАМО - 6 мар. В Подмосковье в преддверии празднования Международного женского дня вдвое увеличится число точек по продаже цветов, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Уже традиционно количество цветочных точек в Подмосковье в преддверии празднования Международного женского дня значительно увеличится. Так, многие подмосковные розничные рынки и ярмарочные площадки предусматривают дополнительные точки продаж для цветочников. В среднем количество цветочных торговых точек вырастет в регионе не менее чем в 1,5-2 раза», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на территории Подмосковья 374 цветочных «нестационара» - киосков и павильонов и не менее 1091 стационарного салона цветов и цветочного магазина, их прирост за 2018 год составил более 100 торговых объектов.

Кроме того, весенние цветы можно будет приобрести в магазинах розничных торговых сетей, на 82 розничных рынках и 84 ярмарках региона.