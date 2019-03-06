РИАМО - 6 мар. Усиление ветра до 19 метров в секунду, гололед и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в ближайшие часы в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением холодного фронта по городу Москве в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток ожидается мокрый снег, гололед, метель и усиление ветра порывами 14-19 метров в секунду. К вечеру 6 марта ожидается понижение температуры воздуха до минус 10-7 градусов», – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения на дорогах и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме этого нужно парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам на улицах стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра.