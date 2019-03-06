РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Работу по очистке проезжей части от незаконной рекламы провели на улице Суворова в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 5 марта подрядная организация «УниверсалТехком» совместно с представителями территориального управления администрации городского округа в Климовске провела работу по очистке от незаконной рекламы и объявлений проезжей части улицы Суворова», – говорится в сообщении.

За размещение информации вне отведенных для этих целей мест, например, объявлений, листовок, графических изображений без соответствующего согласования с органами местного самоуправления гражданам может грозить штраф от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей. Юридическим лицам за аналогичное нарушение может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей.