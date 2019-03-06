РИАМО - 6 мар. К 8 Марта жители Подмосковья могут приобрести цветы, выращенные на территории региона, например, тюльпаны будут продавать по цене от 35 рублей за штуку, розы - от 55 рублей за штуку, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Многие розничные магазины планируют реализовывать цветы из подмосковных теплиц. Так, в стационарных торговых объектах уже давно оформлены контракты на поставку тюльпанов, роз, нарциссов, хризантем, гербер, выращенных в тепличных комплексах Московской области», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что у выращивания цветов в Подмосковье есть свои плюсы.

«Бизнес обусловлен достаточно высокой рентабельностью при относительно невысоких затратах на логистику. «На выходе» из тепличного комплекса один цветок розы стоит в среднем от 12-15 рублей, цена же торговой точки начинается от 50-60 рублей. Кроме тюльпанов, покупателям будут представлены выращенные в Московской области нарциссы и розы», - добавил собеседник агентства.

По его словам, тюльпаны можно будет приобрести по цене от 35 рублей за штуку, розы - от 55 рублей за штуку, нарциссы - от 50 рублей за штуку, хризантемы - от 60 рублей за штуку, герберы - от 80 рублей за штуку.