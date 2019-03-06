РИАМО - 6 мар. Минусовые температуры будут в Москве и Подмосковье только в среду и четверг, причем 7 марта может стать самым холодным днем текущей недели, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в среду станет подмораживать. Пик похолодания придется на четверг. К утру столбики термометров опустятся ниже отметки минус 10 градусов, днем около минус 1 градуса. Понижение температуры будет кратковременным», – говорится в сообщении.

В конце рабочей недели в Московский регион вернутся атлантические воздушные массы. Вновь ожидаются дожди, а показания термометров повысятся до плюс 5-7 градусов.

В Международный женский день в Москве и Подмосковье ожидается плюсовая температура и дождь, поэтому выходя из дома, лучше захватить с собой зонтик.

Температурный режим ожидается примерно на 4-5 градусов выше средних многолетних значений. Но потепление будет сопровождаться ухудшением погодных условий. Возрастет вероятность осадков, они ожидаются в виде мокрого снега и дождя.