РИАМО - 6 мар. Одноэтажное здание загорелось на Измайловском шоссе в Москве, возгорание обошлось без пострадавших, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В среду в 09:01 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, где происходило загорание в отдельно стоящем одноэтажном здании на площади около 50 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 09:23 пожар был локализован, а в 09:35 - ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.