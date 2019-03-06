РИАМО - 6 мар. Утром в среду в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержан и отменен 41 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержано три рейса. В «Домодедове» два рейса задержано и 13 отменено. В «Шереметьеве» задерживаются 23 рейса.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задержек и отмен рейсов нет.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.

По данным на сайте «Метеовести», в первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать. В Москве вечером ожидается минус 5-7 градусов, по Московской области – до минус 5-10 градусов.