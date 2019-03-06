РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 мар. В подмосковной Балашихе задержали ранее судимую жительницу Москвы, подозреваемую в краже мобильного телефона, сумма ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя. Он рассказал, что из его квартиры, расположенной в одном из домов в микрорайоне Павлино, украли мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 31-летняя жительница Москвы. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.