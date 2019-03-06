РИАМО - 6 мар. Москвичи-водители могут проявить оригинальность и поздравить дам с 8 Марта уже сегодня, такой шаг позволит им избежать стояния в предпраздничных пробках, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Седьмого марта будет много пробок – все начнут дарить подарки милым дамам. Спаси себя и свой город от заторов – поздравляй сегодня. Будь приятно оригинальным – привези букет заранее», – говорится в сообщении.

Ранее сотрудник пресс-службы ЦОДД сообщил, что в преддверии Международного женского дня в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей. Прогнозируются затруднения вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения.

Седьмого марта из-за сокращенного рабочего дня будет смещен вечерний час пик, поэтому лучше передвигаться по городу на общественном транспорте.