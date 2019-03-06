РИАМО - 6 мар. Москвичи-водители могут проявить оригинальность и поздравить дам с 8 Марта уже сегодня, такой шаг позволит им избежать стояния в предпраздничных пробках, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«Седьмого марта будет много пробок – все начнут дарить подарки милым дамам. Спаси себя и свой город от заторов – поздравляй сегодня. Будь приятно оригинальным – привези букет заранее», – говорится в сообщении.
Ранее сотрудник пресс-службы ЦОДД сообщил, что в преддверии Международного женского дня в Москве традиционно ожидается рост числа автомобилей. Прогнозируются затруднения вблизи крупных торгово-развлекательных центров, цветочных рынков и других мест притяжения.
Седьмого марта из-за сокращенного рабочего дня будет смещен вечерний час пик, поэтому лучше передвигаться по городу на общественном транспорте.
7 марта будет много пробок - все начнут дарить подарки милым дамам. Спаси себя и свой город от заторов - #ПоздравляйСегодня.— ЦОДД (@gucodd) 6 марта 2019 г.
Будь приятно оригинальным – привези букет заранее. pic.twitter.com/7Cl67gs3Dy
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