РИАМО (КОРОЛЕВ) – 6 мар. Управляющая компания в подмосковном Королеве подарила заслуженному учителю, ветерану Великой Отечественной войны Лидии Ермолаевне Ляшенко новую газовую плиту, говорится в сообщении пресс-службы УК «Жилсервис».

На минувшей неделе Ляшенко обратилась в Госжилинспекцию Московской области с просьбой оказать содействие в замене изношенного внутриквартирного газового оборудования. В тот же день сотрудниками специализированной газовой службы проведена проверка. Установлено, что газовая плита существенно изношена и рекомендовано ее заменить.

«Пенсионерка проживает одна, и возможности купить новую газовую плиту, к сожалению, у нее не было. Поэтому управляющая компания «Жилсервис» приняла решение установить газовое оборудование за свой счет», – говорится в сообщении.

Сотрудники управляющей компании «Жилсервис», совместно с «Проект-Сервис Групп» и Госжилинспекцией Московской области поздравили заслуженного учителя, ветерана Великой Отечественной войны Ляшенко Лидию Ермолаевну, с наступающим Международным женским днем и установили ей новую газовую плиту.