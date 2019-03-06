РИАМО - 6 мар. Автомобилистам следует быть осторожными на столичных улицах в среду из-за дождя, ветра и понижения температуры до отрицательных значений, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«Доброе утро! За окном 1 градус, небольшой дождь. Днем похолодает до минус 6 градусов, ветер усилится. Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.

По данным на сайте «Метеовести», в первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.

К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.