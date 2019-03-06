РИАМО - 6 мар. Автомобилистам следует быть осторожными на столичных улицах в среду из-за дождя, ветра и понижения температуры до отрицательных значений, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
«Доброе утро! За окном 1 градус, небольшой дождь. Днем похолодает до минус 6 градусов, ветер усилится. Будьте осторожны!» – говорится в сообщении.
По данным на сайте «Метеовести», в первой половине дня в среду в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица.
К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на среду из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.
Доброе утро! За окном 1 С, небольшой дождь. Днем похолодает до -6 С, ветер усилится. Будьте осторожны! #погода #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 6 марта 2019 г.
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