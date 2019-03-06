РИАМО - 6 мар. «Ласточки» на Московском центральном кольце в эту пятницу, 8 марта, будут курсировать по режиму выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Так, с 12:30 до 18:00 электропоезда будут курсировать каждые пять минут, а в другой период – каждые 10 минут», - уточняется в материале.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что в предстоящие праздники парковка в столице станет бесплатной - 8 и 9 марта оставить автомобиль можно будет свободно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах. С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника.