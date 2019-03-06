РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. Сотрудники пожарной охраны нашли тело погибшей женщины при тушении возгорания в одной из квартир поселка Дубровицы городского округа Подольск, сообщил «РИАМО в Подольске» пожарный.

Сообщение о пожаре в одной из квартир жилого дома в поселке Дубровицы поступило в среду в 06:07. Пожарные прибыли на место возгорания в 06:19 и полностью ликвидировали возгорание в 06:49.

«На момент прибытия в квартире горели постельные принадлежности и диван. Было сильное задымление. В результате было эвакуировано 10 человек, а также при тушении пожара было найдено тело погибшей женщины 1927 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте тушения пожара работали два звена газодымозащитной службы, три автоцистерны и 17 человек.