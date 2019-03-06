РИАМО - 6 мар. В подмосковном Егорьевске посетитель при помощи работников магазина задержал 33-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемый в совершении разбойного нападения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленник в маске зашел в продуктовый магазин, расположенный в 3-м микрорайоне, и, угрожая пистолетом кассиру, потребовал передать ему деньги. В этот момент один из посетителей попытался остановить правонарушителя и начал его удерживать, а работники супермаркета вызывали полицию», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Мужчину задержали прибывшие сотрудники полиции и изъяли у него пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого заключили под стражу.

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