РИАМО - 6 мар. Столичные следователи проводят проверку после информации СМИ о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны не может выйти из своей квартиры из-за отсутствия пандуса в подъезде, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Из вышедшего в эфир одного из федеральных телеканалов сюжета следует, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны, передвигаясь на инвалидном кресле, был лишен возможности выйти из квартиры из-за отсутствия надлежащего пандуса. В сюжете пенсионер говорит о том, что чувствует себя как в одиночной камере и хочет иметь возможность видеть людей», – сказала Иванова.

Она добавила, что супруги-пенсионеры за собственные деньги установили конструкцию, позволяющую выйти из подъезда, однако самостоятельно воспользоваться ей без посторонней помощи сложно.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – сказала собеседник агентства.

Следователи установят все обстоятельства, указанные в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.