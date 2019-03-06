РИАМО - 6 мар. Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в Екатерининском парке, где москвичи смогут послушать выступления фольклорных ансамблей, поводить хоровод и принять участие в викторинах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Начало гуляний 6 марта в 13:00. Вход свободный.

«Екатерининский парк приглашает отпраздновать Масленицу. С 6 марта и до конца недели тут будут проходить народные гулянья, игры, концерты фольклорных коллективов и викторины. Гостей познакомят с праздничными традициями и особенностями каждого дня Масленой недели», — говорится в сообщении.

Так, среду в народе называют «Лакомкой». В этот день принято ходить к теще на блины. В Екатерининском парке гостей ждет интерактивная забава «Печем блины» и русские народные частушки.

«В Широкий четверг (другое название этого дня — «Разгуляй») наши предки прекращали работу и начинали отдыхать: устраивали гулянья, катались на лошадях и участвовали в кулачных боях. Гости парка увидят зрелищный перепляс «Стенка на стенку», — отмечается на сайте.

Пятницу называли «Тещиными вечерками». Теперь уже теща приходила к зятю, а блинами гостей угощала ее дочь. В Екатерининском парке будут угадывать русские народные мелодии.

«Главной героиней масленичной субботы была золовка — сестра мужа. Замужние девушки приглашали своих золовок к себе в гости, угощали блинами, дарили подарки и танцевали. В парке в честь этого дня спляшут парную кадриль», – добавляется в материале.

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. Его отметят большим хороводом.

Перед зрителями выступят вокальные и танцевальные ансамбли, а также участники проекта «Московское долголетие», коллективы территориальных центров социального обслуживания и пансионатов для ветеранов труда. Гостей парка угостят блинами и горячим чаем.