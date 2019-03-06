РИАМО - 6 мар. В Международный женский день в Москве и Подмосковье ожидается плюсовая температура и дождь, поэтому выходя из дома, лучше захватить с собой зонтик, сообщил РИАМО в среду дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Восьмого марта в Московский регион вновь придет тепло. Температурный режим ожидается примерно на 4-5 градусов выше средних многолетних значений. Можно рассчитывать на плюс 3-5 градусов. Но потепление будет сопровождаться ухудшением погодных условий. Возрастет вероятность осадков, они ожидаются в виде мокрого снега и дождя», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в праздничный день, выходя на улицу, лучше захватить с собой зонт, чтобы было под чем укрыться от дождя. Кроме того, необходимо пристально следить за температурой воздуха, чтобы одеться по погоде.

Также 8 марта ожидается усиление ветра до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного снизится и составит около 740 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы, отметил собеседник агентства.