РИАМО - 6 мар. На западе Москвы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«Ночью произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП водитель погиб на месте. В момент ДТП пассажиров в автобусе не было», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что происшествие произошло на пересечении улицы Центральная и Боровского шоссе.