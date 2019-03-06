РИАМО - 6 мар. В среду в Подмосковье ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в виде 10-градусного мороза и образования наледи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в течение дня в среду в Московской области ожидается понижение температуры до минус 10 градусов, образование наледи, сильная гололедица», – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров. Причинами таких пожаров становятся нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, а также использование самодельных нагревательных устройств.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», – добавляется в материале.

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. При этом неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок. При движении следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

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