РИАМО - 6 мар. Средняя стоимость букета к Международному женскому дню в Московской области составляет от 1,4 тысячи до 1,7 тысячи рублей, в столице этот показатель выше, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Средняя стоимость букета к 8 Марта в этом году составляет 1,4-1,7 тысячи рублей по Московской области и на 400-500 рублей выше в столице. Средняя стоимость в основном формируется в зависимости от спроса покупателя. По статистике, среднестатистический гражданин ежегодно на 8 Марта может себе позволить купить букет за определенную сумму денег, продавцы, заранее зная его потребности и возможности, подготовляют свое предложение», - сказала Низамиева.

Она отметила, что средняя стоимость букетов в последние несколько лет в России держится примерно на одинаковом уровне. Единственное, что может измениться – состав букета и количество наименований в нем.

«Также стоит отметить, что с каждым годом спрос растет примерно на 20% по сравнению с прошлым годом. Так, по обновленным данным, если сравнивать аналогичный период прошлого года, то рост спроса в этом году уже составил 10%. Как нам известно, пик заказов приходится на 6-7 марта, поэтому мы ожидаем увеличение спроса до 25%», - добавила Низамиева.

Ранее Низамиева сообщила, что неизменными цветами на женский праздник остаются весенние первоцветы – тюльпаны, ирисы, мимоза, гиацинты. Более модными сейчас считаются букеты, в составе которых имеется один крупный цветок, например, протея, суккуленты, гортензия. Также из моды не выходит использование в композициях сухоцветов. Самыми трендовыми в этом сезоне являются букеты в стиле омбре.