РИАМО - 6 мар. На сайте проекта «Онлайн-академия малого бизнеса Москвы» появился новый раздел «PRO-курсы», который состоит из 30 видеотренингов по нескольким направлениям, в числе которых искусство переговоров и креатив в рекламе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Москва постоянно расширяет возможности для бесплатного обучения предпринимателей. Уже сейчас в базе онлайн-академии — 20 курсов и больше 100 видеоуроков. Новая образовательная программа будет интересна и стартаперам, и тем, кто давно открыл свое дело. Она основана на опыте успешных бизнесменов и действительно позволяет повысить управленческую эффективность», — сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Среди авторов онлайн-занятий известные предприниматели и бизнес-тренеры: Алина Тер-Акопова, Дмитрий Ковпак, Александр Левитас, Константин Шобанов, Дамир Халилов, Дмитрий Сендеров. В дальнейшем число спикеров и видеотренингов будет увеличиваться.

«Онлайн-академия малого бизнеса Москвы» — образовательный проект правительства Москвы. С его помощью начинающие и опытные предприниматели изучают продажи, маркетинг, менеджмент и финансы, учатся анализировать рынок, а также получают правовые знания и навыки для повышения личной эффективности.

На сегодняшний день в онлайн-академии предусмотрены три обучающие программы: «PRO-курсы», Start (для начинающих) и Progress (для тех, кто хочет улучшить навыки ведения бизнеса).

В ноябре минувшего года в онлайн-академии появился новый раздел PRO_live с актуальными выступлениями спикеров бизнес-форума «Трансформация» и других городских образовательных мероприятий.