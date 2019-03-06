РИАМО - 6 мар. Количество заказов на цветы накануне Международного женского дня возрастает в 20 раз по сравнению с обычным днем, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Количество заказов на цветы, совершаемые накануне 8 Марта, в 20 раз больше по сравнению с обычным днем», - сказала Низамиева.

По ее словам, самый дешевый букет, состоящий из пяти тюльпанов или ирисов, либо из трех роз или гербер, будет стоить около 550-700 рублей.

«Если выбрать небольшой смешанный букет из альстромерий, гиацинтов, ирисов, мимоз с добавлением зелени, то стоимость такого варианта будет варьироваться от 900 рублей до 1,2 тысячи рублей», - заключила Низамиева.

Ранее Низамиева сообщила, что неизменными цветами на женский праздник остаются весенние первоцветы – тюльпаны, ирисы, мимоза, гиацинты. Более модными сейчас считаются букеты, в составе которых имеется один крупный цветок, например, протея, суккуленты, гортензия. Также из моды не выходит использование в композициях сухоцветов. Самыми трендовыми в этом сезоне являются букеты в стиле омбре.