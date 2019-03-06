РИАМО - 6 мар. В среду жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое похолодание и метель, которая будет идти до середины дня, сообщается на сайте «Метеовести».

В первой половине дня в Московский регион прорвется холодный атмосферный фронт, сопровождаемый скоротечными, но интенсивными зарядами снега, порывистым ветром и вторжением полярного воздуха, на дорогах станет скользко – образуется гололедица. К вечеру скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему погода возьмет курс на улучшение, но морозы станут только крепчать.

«Днем облачно с прояснениями, кратковременный снег, метель (до 15:00-16:00), гололедица», – отмечается в материале.

Температура воздуха в столице утром – от 0 до минус 2 градусов, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1 градус, к вечеру в городе с понижением до минус 5-7 градусов, по области – до минус 5-10 градусов.

Ветер в среду дует северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, порывистый. Относительная влажность воздуха 60-65%. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.