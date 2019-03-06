РИАМО - 6 мар. В столичном метрополитене на семи станциях заменят навесы над входами в вестибюли, они защитят пассажиров подземки от дождя и снега, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Навесы будут выполнены из металла и прозрачного стекла. Они органично впишутся в городское пространство. Сейчас ремонт завершен на треть – уже готова часть металлических каркасов. Скоро работники приступят к остеклению. Завершить все работы планируют во втором квартале этого года», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как уточняется в материале, 28 конструкций появятся на «Преображенской площади» и «Черкизовской» Сокольнической линии, «ВДНХ» и «Ботаническом саду» Калужско-Рижской линии, «Нагатинской» Серпуховско-Тимирязевской линии, «Улице 1905 года» Таганско-Краснопресненской и «Войковской» Замоскворецкой линий.

Кроме того, приведут в порядок и подуличные переходы: в них обновят кабельные линии, облицовку пола и стен, также установят энергосберегающие и более яркие светильники. Лестницы покроют натуральным гранитом. Кроме того, обновят системы подогрева, которые защитят ступени от скопления снега и дождевой воды.

Навесы на станциях столичной подземки начали обновлять с 2015 года. Например, они появились на «Дмитровской», «Автозаводской», а также на станциях «Орехово», «Ясенево» и «Крестьянская Застава».

В этом году начнется комплексный ремонт 14 подземных переходов станций столичной подземки. Работы проведут на станциях «Авиамоторная», «Перово», «Площадь Ильича», «Шоссе Энтузиастов», «Бабушкинская», «Калужская», «Теплый Стан», «Кантемировская», «Красногвардейская», «Бульвар Рокоссовского», «Проспект Вернадского», «Щелковская», «Текстильщики» и «Братиславская».