РИАМО - 6 мар. Традиционным подарком в Международный женский день является букет из весенних первоцветов, более трендовыми считаются букеты, в составе которых есть суккуленты и сухоцветы, сообщила РИАМО пресс-секретарь службы доставки цветов «Флорист.ру» Гузель Низамиева.

«Конечно, неизменными цветами на женский праздник остаются весенние первоцветы – тюльпаны, ирисы, мимоза, гиацинты. Но если вам немного поднадоели эти растения, то можно выбрать более нестандартную, зато достойную и аналогичную замену: ранункулюс, эустома, фрезия, дельфинимум, альстромерия», - сказала Низамиева.

Она отметила, что модными сейчас считаются букеты, в составе которых имеется один крупный цветок, например, протея, суккуленты, гортензия. Также из моды не выходит использование в композициях сухоцветов. Флористы могут как создать композиции исключительно из сухоцветов, так и сформировать стильный микс с живыми растениями. В букеты обычно ставят хлопок, лагурус, лаванду, высушенные фрукты и плоды, колосья.

«Ну и наконец, самыми модными в этом сезоне являются букеты в стиле омбре, где с помощью растений передается плавный переход цвета из светлого в более темный оттенок. Прекрасным примером служат темно-бордовые пионы в комбинации с нежно-розовыми пионовидными розами. Если получатель нежная девушка – выбирайте пудровые и акварельные оттенки, кустовые или не до конца распустившиеся бутоны и округлую форму. Цветы для мамы, подаренные по поводу или без, могут быть самыми шикарными или состоять из полевых ромашек или васильков», - отметила Низамиева.

Также она напомнила, что вид цветка и его оттенок может рассказать определенную информацию о дарителе и его чувствах.

«Можно рассмотреть это на примере самых популярных цветов. Так, символ страсти – красная роза, нежной преданной любви - нюдовая и кремовая роза, благородных и чистых чувств – белая, влюбленности и очарованности – розовая, а вот желтая и рыжая – знак солнца и богатства», - заключила Низамиева.