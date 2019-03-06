РИАМО - 6 мар. Свыше тысячи заявок поступило на участие в проекте «Музыка в метро», в этом году музыкантам предложат выступать на 32 площадках столичного метрополитена, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Столичный метрополитен совместно с Московским продюсерским центром принимают заявки на участие в четвертом сезоне проекта «Музыка в метро». На сегодняшний день организаторы уже получили более одной тысячи заявок от исполнителей», — говорится в сообщении.

Победители, прошедшие конкурсный отбор, смогут выступать в столичной подземке в течение года. Они самостоятельно будут выбирать удобное время и площадку.

Отбор участников проходит в два этапа. На первом этапе музыкантам, желающим стать участниками проекта, необходимо подать онлайн-заявку. Затем необходимо рассказать о своем творчестве: например, указать жанр музыки, уточнить, какие используются инструменты, сценическое название группы или имя вокалиста. Также исполнителям следует предоставить ссылку на видео с их выступлениями.

Кроме того, онлайн-заявку можно подать до 31 марта включительно. Заочный отбор проводит Московский продюсерский центр совместно с преподавателями Музыкального училища имени Гнесиных.

«Второй этап — живые прослушивания. Исполнители, отправившие лучшие заявки, выступят перед членами жюри: звездами шоу-бизнеса, продюсерами, известными музыкальными деятелями, экспертами в сфере культуры», – добавляется в материале.

Артистов будут оценивать по нескольким критериям, таким как техника и качество исполнения, визуальная подача и общее впечатление, которое музыкант или группа производят на аудиторию. По итогам второго этапа будут выбраны победители, которые в течение целого года будут радовать пассажиров своим творчеством. Музыканты смогут выступать на 32 площадках, расположенных на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК).

«Проект «Музыка в метро» с каждым сезоном становится все популярнее у артистов. Если в начале его запуска, в 2016 году, мы получили около 500 заявок, то в 2018-м — уже 1150. В течение прошлого сезона в метро и на МЦК для пассажиров выступали 220 исполнителей с самыми яркими номерами, виртуозной игрой на инструментах и лучшим звучанием вокала», — отметила заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Музыка в метро» — проект, созданный Московским метрополитеном совместно с департаментом транспорта при поддержке департамента культуры и Московского продюсерского центра. Первые площадки в 2016 году появились на станциях «Выставочная», «Маяковская» и «Курская». Тогда жюри выбрало 30 музыкантов и коллективов.