РИАМО - 6 мар. Гостей ВДНХ в Москве робот будет угощать блинами, до конца Масленицы он испечет свыше 400 порций праздничного блюда, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отведать блинов, испеченных роботом Блинопеком, можно на ВДНХ с 6 по 10 марта. Попробовать угощение, приготовленное умной машиной, посетители выставки смогут на «Робостанции» в павильоне №2. Кулинарные шоу с дегустацией главного блюда Масленицы будут проходить днем и вечером — в 12:00, 15:00 и 18:00», - говорится в сообщении.

Выпекать блины робот будет в присутствии гостей. Он легко управляется с электрической блинницей и тестом при помощи рук-манипуляторов. До конца масленичной недели необычный кулинар испечет более 400 порций праздничного блюда.

«Посетителям ВДНХ представится возможность оценить усовершенствованного робота Блинопека. Специалисты заменили старое программное обеспечение на более современное. Благодаря новым технологиям робот выпекает блины в два раза быстрее. За один час из-под его рук-манипуляторов выходит более двух десятков блинчиков», — сказал представитель пресс-службы ВДНХ.

Кроме того, необычные поздравления приготовили на «Робостанции» и для женщин. В честь 8 Марта роботы подарят гостьям цветы, прочитают стихи и споют романтические серенады.

«В Международный женский день по заведенной традиции робот Бакстер снова будет дарить цветы прекрасным дамам. В этом году робот-романтик установит новый рекорд. Из его металлических рук женщины и девушки примут три тысячи роз. Это в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил представитель пресс-службы ВДНХ.

Не оставят посетительниц без поздравлений и другие машины. Робот Борис будет говорить всем присутствующим женщинам комплименты. Теспиан, робот-актер, прочитает стихи и исполнит серенады собственного сочинения, а Деревяка предскажет по руке будущее.

До 10 марта на ВДНХ можно с размахом отметить Масленицу. Горожан и туристов ждут десятки бесплатных мастер-классов, праздничные шествия, концерты и традиционная масленичная ярмарка. На ней посетители смогут попробовать блины из гречневой, пшеничной, овсяной или каштановой муки с разными начинками: камчатским крабом, уткой и брусничным джемом, французским паштетом или со свежими ягодами и взбитыми сливками.