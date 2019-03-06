РИАМО - 6 мар. Для жителей и гостей столицы в 29 столичных парках пройдут масленичные гулянья, гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, играх и конкурсах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Праздничную программу на Масленицу подготовили в 29 парках столичного департамента культуры. Большинство мероприятий в зонах отдыха пройдет 10 марта. Гости смогут принять участие в бесплатных мастер-классах по росписи блинов, попробовать свои силы в перетягивании каната и в других состязаниях», – говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что в 10 парках праздник завершится сожжением чучела, что символизирует уход зимы. Однако не во всех из них сжигать будут классическую куклу Масленицы. Так, в парке Горького ее заменит большой валенок, а в «Сокольниках» — гигантская матрешка.

В шести зонах отдыха, в том числе в парке Победы, Бабушкинском парке и саду имени Баумана, зиму проводят пиротехническим шоу.

Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий в парках можно в разделе «Афиша» портала mos.ru.

«В «Сокольниках» праздничные гулянья будут длиться два дня. Отмечать Масленицу в парке начнут 9 марта, в субботу. Программа под названием «Широкая масленица» пройдет в Саду астрономов с 13:00 до 18:00», – добавляется в материале.

Кроме того, в парке Горького масленичные развлечения также запланировали и на субботу, 9 марта (с 12:00 до 18:00), и на воскресенье, 10 марта (с 12:00 до 20:00). Гостей ждут на фестивале «Арт-Масленица» на Пушкинской набережной и на Ленинской площади.

В парке Победы на Поклонной горе широкую Масленицу отметят на главной аллее с 13:00 до 19:00. Взрослые и дети сыграют в традиционные народные игры — «Ручеек» и «Ловушку». Им также предложат посетить мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов. Забавы ради можно будет посоревноваться в дальности метания метлы.

Масленица — древний славянский праздник. Он посвящен окончанию зимы и приходу теплых дней. Изначально Масленица была связана с днем весеннего солнцестояния, но после принятия христианства ее стали праздновать накануне Великого поста. Главное блюдо — блины — символизирует весеннее солнце. Кульминация веселого праздника проводов зимы — сжигание чучела Масленицы.