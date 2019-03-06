РИАМО - 6 мар. Западный вестибюль станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена закрыт на ремонт до 31 мая, следует из данных на сайте столичной подземки.

Согласно таблице на сайте метро, лестница-спуск на платформу в направлении центра из этого вестибюля закрыта до 15 апреля.

Западный вестибюль станции «Полежаевская» был закрыт в апреле 2018 года. Сначала его планировали открыть 29 декабря 2018 года, затем сроки перенесли на весну текущего года.

Ранее представитель пресс-службы столичной подземки сообщал РИАМО, что реконструкция вестибюля на «Полежаевской» ведется в рамках интеграции участка Большой кольцевой линии в действующую сеть метрополитена.