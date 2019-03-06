РИАМО - 6 мар. В среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с небольшим снегом и сильная гололедица, к вечеру температура воздуха понизится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столица и область окажутся в тылу циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег, сильная гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области - минус 3 - плюс 2 градуса, с понижением к вечеру до минус 8 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление начнет резко повышаться и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

Специалисты отметили, что снижение содержания кислорода в воздухе заметно сказывается на самочувствии.

«При выраженном дефиците кислорода усугубляются процессы уже имеющейся в организме кислородной недостаточности, чаще всего страдают при этом люди с сердечно-сосудистой и легочной недостаточностью (ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатия, бронхиальная астма, хронические бронхиты и другое), заболеваниями эндокринной системы», - отмечается в материале.

Влажно-прохладные погодные условия являются причиной погодообусловленных обострений и при патологии суставов. Несмотря на некомфортные внешние условия, необходимо больше бывать на свежем воздухе, полезны лечебная гимнастика, особенно дыхательные упражнения, в переходные сезоны года следует принимать витамины группы С, РР, В, а также лекарственные препараты, рекомендованные врачом.