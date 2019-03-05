РИАМО - 5 мар. За прошлый год совет депутатов подмосковной Лобни принял 85 нормативно-правовых актов, приоритетным объектом нормотворчества стал муниципальный бюджет, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Существующий состав совета депутатов Лобни был избран в 2016 году. В составе совета депутатов работали 12 постоянных депутатских комиссий и 37 рабочих групп, за 2018 год советом депутатов и депутатскими комиссиями проведено 111 заседаний, на которых принято 282 решения, в том числе 85 нормативно-правовых актов», - сказал Смышляев.

Он добавил, что приоритетным направлением в нормативной деятельности совета депутатов в 2018 году была работа по стабилизации доходов бюджета, а также рациональному расходованию бюджетных средств и ресурсов городского округа. Изменения и дополнения в бюджет 2018 года вносились семь раз.

«Советом депутатов в 2018 году принято 12 новых нормативно-правовых актов, регламентирующих жизнедеятельность городского округа. Выражаю слова благодарности депутатам городского совета за тесное взаимодействие с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта и предприятиями жилищно-коммунального комплекса», - заключил Смышляев.