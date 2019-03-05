РИАМО - 5 мар. В минувшем году в бюджет подмосковной Лобни поступило почти 6 миллионов рублей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«Отдельного внимания требуют многочисленные рекламные конструкции. Работу по приведению наружной рекламы в соответствие с требованиями законодательства проводит управление по взаимодействию со СМИ и рекламой администрации городского округа. За 2018 год было выдано 255 предписаний на демонтаж незаконных рекламных конструкций, и почти 6 миллионов рублей поступило в бюджет города по заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», - сказал Смышляев.

Он также сообщил, что в Лобне успешно справились с задачей по благоустройству въездов в город.

«Два въезда в город – со стороны аэропорта «Шереметьево» и со стороны Дмитровского шоссе уже изменились. Проведена большая работа. Мы реконструировали стелы и установили художественно-архитектурную подсветку, благоустроили территорию вокруг стел. Более того, только у нас в Лобне стелы - интерактивные», - отметил глава.