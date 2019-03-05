РИАМО - 5 мар. В текущем году в подмосковной Лобне продолжат работы по благоустройству общественных пространств, чтобы в каждом микрорайоне появилось свое место притяжения жителей, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«В этой важной работе (благоустройство городских территорий - ред.) нам нельзя останавливаться! Александр Сергеевич (Кузнецов, заместитель главы города по вопросам благоустройства и дорожного хозяйства - ред.), поручаю вам сохранить высокий уровень уборки и содержания городских территорий и в 2019 году координировать работы по благоустройству сквера на улице 40 лет Октября. Далее мы приступим к благоустройству Березовой рощи и других мест, которые ждут преображений уже достаточно давно», - сказал Смышляев.

Он подчеркнул, что перед городскими властями стоит задача сделать так, чтобы в каждом микрорайоне Лобни было свое место притяжения.

«Отмечу, что все работы по благоустройству проходят в тесном взаимодействии с жителями. В 2018 году администрацией совместно с горожанами было решено 34 тысячи вопросов по работе городского хозяйства», - добавил глава.