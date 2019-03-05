РИАМО - 5 мар. В прошлом году в подмосковной Лобне благоустроили 18 дворовых территорий и открыли четыре межквартальные детские площадки, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.
По его словам, во дворах уложили почти 20 тысяч квадратных метров асфальта, обустроили 6635 квадратных метров тротуаров.
«Одновременно с этим мы провели большую работу по озеленению дворовых территорий. Для наших детей в городе появилось больше мест притяжения. Благодаря губернаторской программе мы открыли четыре большие межквартальные детские площадки», - добавил глава.
В 2019 году на территории Подмосковья по губернаторской программе планируется установить не менее 246 современных детских игровых площадок, еще свыше 1,3 тысячи таких объектов будет установлено и модернизировано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.
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