РИАМО - 5 мар. В прошлом году в подмосковной Лобне благоустроили 18 дворовых территорий и открыли четыре межквартальные детские площадки, сообщил во вторник глава городского округа Лобня Евгений Смышляев в ходе отчета об итогах работы за 2018 год.

«В 2018 году мы сделали серьезный шаг вперед в плане развития и общественных пространств, и создания более комфортной городской среды. Многие из присутствующих помнят, как ярко и массово мы открывали каждый из 18 благоустроенных дворов. В них появились детские спортивные площадки, информационные стенды, лавочки, наконец, дворы стали светлыми. У многих жителей теперь решилась проблема с парковками, во дворах отремонтированы дороги», - сказал Смышляев.

По его словам, во дворах уложили почти 20 тысяч квадратных метров асфальта, обустроили 6635 квадратных метров тротуаров.

«Одновременно с этим мы провели большую работу по озеленению дворовых территорий. Для наших детей в городе появилось больше мест притяжения. Благодаря губернаторской программе мы открыли четыре большие межквартальные детские площадки», - добавил глава.

В 2019 году на территории Подмосковья по губернаторской программе планируется установить не менее 246 современных детских игровых площадок, еще свыше 1,3 тысячи таких объектов будет установлено и модернизировано в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий.