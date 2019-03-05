РИАМО – 5 мар. Московское УФАС России обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками двух аукционов на право проведения ремонта асфальтобетонных покрытий в Ново-Переделкине и Солнцеве, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Общая начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) по торгам составила 31,18 миллиона рублей.

«Ведомство пришло к выводу, что компании ООО «СК МолСиб» и ООО «СК Флагман», а также ООО «СК Флагман» и ООО «СКЦ-Технолоджи» в ходе торгов обменивались информацией и действовали в интересах друг друга. Следствием явилось снижение НМЦК на 1%. К незначительному снижению цены на аукционах привел отказ участников от конкурентной борьбы друг с другом», – говорится в сообщении.

В ходе аукционов ООО «СК МолСиб» заключило контракт по цене 27,9 миллиона рублей, а ООО «СК Флагман» – по цене 2,95 миллиона рублей.

«В настоящее время управление возбудило дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении ООО «СК МолСиб», ООО «СК Флагман» и ООО «СКЦ-Технолоджи», – уточняется на сайте.

Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 2 статьи 14.32 КоАП и влечет за собой наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей - для руководителей организаций.