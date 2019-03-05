РИАМО – 5 мар. В Москве взяты под стражу двое мужчин, которых обвиняют в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.

«По данным следствия, двое знакомых в период времени с 28 октября (2018 года - ред.) по 1 марта 2019 года, находясь в квартире, расположенной по улице Коминтерна, совместно с несовершеннолетней 2005 года рождения, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, неоднократно совершили с последней насильственные половые акты», – говорится в сообщении.

В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование продолжается», – заключается в материале.