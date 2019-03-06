РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В усадьбе «Ивановское» в подмосковном Подольске в среду откроется выставка вологодского кружева мастера Елены Тиуновой, она продлится до 20 апреля, сообщается в группе «Усадьба Ивановское/Музей профобразования» в соцсети «ВКонтакте».

«В музее профессионального образования в усадьбе «Ивановское» в Подольске 6 марта в 13:00 откроется авторская выставка вологодского кружева «Кружевная фантазия» мастера кружевоплетения Тиуновой. Посетители увидят работы в разных техниках сцепления, выполненные как по авторским, так и по европейским сколкам (схемам – ред.). Выставка продлится с 6 марта по 20 апреля в зале №1», – говорится в сообщении.

Тиунова родилась и выросла на Урале, окончила Вологодское техническое училище №15 по специальности кружевница ручного кружевоплетения. Мастерство совершенствовала в известнейшем в стране Вологодском кружевном объединении «Снежинка». В настоящее время Тиунова живет в Подольске, работает в многофункциональном культурно-досуговом комплексе «Новый век».

Тиунова – пропагандист кружевного промысла и организатор четырех всероссийских проектов: «История одной салфетки», «Планета ромашек», «Хоровод», «Письма Победы». Ее работы отмечены многими наградами: дипломом лауреата зональной выставки «Салют Победы» Северо-Западного федеративного округа в Мурманске в 2010 году, дипломом «Мастер золотые руки» ХI Межрегионального фестиваля искусств «Белоозеро» в 2009 году, дипломом участника III Международного фестиваля кружева «Vita lace» в Вологде в 2017 году.

Также она получила третье место в номинации «Профессионалы» Всероссийского конкурса мастеров кружевоплетения «Серебряная коклюшка» в Вологде в 2018 году.