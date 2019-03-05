РИАМО – 5 мар. Контроль за незаконной продажей цветов усилят в Солнечногорске накануне 8 Марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Для этого в муниципалитете создадут мобильные группы мониторинга, куда войдут представители администрации, общественники и сотрудники правоохранительных органов.

«Мы поддерживаем законный, платящий налоги бизнес. Поэтому нам важно пресечь несанкционированную продажу цветов в самые прибыльные дни 6-8 марта», – сказал глава района Владимир Слепцов.

На протяжении трех дней на территории округа будут работать специальные мобильные группы мониторинга, куда войдут сотрудники администрации и правоохранительных органов, общественники.