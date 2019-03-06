РИАМО – 6 мар. В подмосковных Котельниках в среду начнутся масленичные гуляния, они пройдут на стадионе «Здоровье».

Гуляния начнутся в 18:30 и продолжатся до 21:00. Участники смогут покататься на катке, также для них подготовят угощения.

Седьмого марта с 15:00 до 16:30 в сквере в микрорайоне Белая Дача пройдут гуляния с угощениями, а 9 марта с 12:00 до 15:00 в микрорайоне Силикат возле дома №32 можно будет покататься на лошадях и на коньках. Пройдут также концерт и интерактивная программа. С 10:00 до 12:00 можно будет бесплатно покататься на катке конноспортивного клуба «Белая Дача».

10 марта с 11:00 до 15:00 в парке «Белая Дача» состоится большой праздник «Прощай, Масленица!». В его рамках проведут традиционный кулинарный конкурс. Будут работать интерактивные площадки, ярмарка и фотозона. Также все желающие смогут покататься лошадях и собачьих упряжках.

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