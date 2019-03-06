РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 мар. В среду во Дворце культуры «Октябрь» Подольска на праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню, выступит российский певец Игорь Наджиев, сообщается на сайте ДК.

«Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске 6 марта пройдет праздничный концерт «Любимой женщине в подарок», посвященный Международному женскому дню. Наши дети и мужчины поздравят дорогих дам с праздником и подарят творческие подарки – песни, танцы и стихи. В этом году гостем вечера станет артист руссийской эстрады – Игорь Наджиев. Приглашаем всех на замечательный праздничный вечер», – говорится в сообщении.

Праздничный концерт начнется в 18:30 по адресу: улица Свердлова, дом 38. Вход будет свободным.

Наджиев – российский певец, поэт и композитор, а также актер. Известность получил благодаря таким песням, как «Ну, целуй!», «Самая лучшая женщина», «Последняя любовь», «Смуглянка», «Есть только миг», «Боже, храни Россию!» и другим.