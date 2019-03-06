РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 мар. Церемония установки и освящения купола главного храма Росгвардии в подмосковной Балашихе состоится в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

Решение о строительстве главного храма Росгвардии в честь покровителя войск святого благоверного князя Владимира в Балашихе было принято предстоятелем Русской православной церкви святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и директором Росгвардии генералом армии Виктором Золотовым.

«Шестого марта 2019 года в 10:00 в микрорайоне Дзержинского Балашихи состоится установка и освящения купола главного храма Росгвардии. Общий вес купола – 11 тонн. В торжественной церемонии примут участие военнослужащие Росгвардии, настоятель Князь-Владимирского храма и представитель генерального подрядчика», – говорится в сообщении.

Храм возводится в западной части микрорайона Дзержинского на территории нового жилого комплекса с объектами социальной инфраструктуры для военнослужащих войск национальной гвардии России и членов их семей.

Храмовый комплекс будет состоять из дома причты и храма, высота которого составит свыше 40 метров. В храме будет размещена икона святого равноапостольного великого князя Владимира. Сейчас она хранится в Центральном музее войск Росгвардии.

Рядом с собором будет возведен приходской дом, в котором разместится воскресная школа для детей и взрослых, будут работать кружки хорового пения и изобразительного искусства.