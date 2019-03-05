РИАМО – 5 мар. Глава управы района Выхино-Жулебино в Москве Сергей Зотов освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«Освободить Сергея Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы», – говорится в документе, подписанном мэром Сергеем Собяниным.

В распоряжении уточняется, что Зотов освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.

Ранее Собянин уволил двух заместителей префекта Восточного административного округа столицы Ирину Кузнецову и Максима Коваля. Оба чиновника освобождены от должности по собственному желанию.

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