РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) – 5 мар. Впервые по улицам подмосковного Орехово-Зуева проедет тематический масленичный поезд, герои которого поздравят детей с весенним праздником, говорится в сообщении пресс-службы комитета культуры и спорта городского округа Орехово-Зуево.

«Впервые по дворам Орехово-Зуева проедет масленичный поезд со сказочной печкой и Емелей. Герой поздравят самых маленьких жителей города 8 и 9 марта с Масленицей и устроит веселые игры», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, 8 марта масленичный поезд заедет во дворы города по адресам: улица Парковская, дома №№11 и 13, улица Галочкина, дома №№6 и 8, площадь Пушкина, улица Володарского, дом №29, улица Крупской, дома №№29, 31, 33.

По сведениям агентства, 9 марта автобус проедет по адресам: улица Мадонская, дома №№12А, 12Б, Клязьминский проезд, дом №2, улица Текстильная, дома №№19, 21, 23.

«В этот же день (9 марта – ред.) масленичный поезд отправится также в городской округ Ликино-Дулево, где в 10:30 на стадионе «Русич» для ребят пройдет развлекательная программа», – заключается в материале.

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