РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец со среды начнут проводить рейды, во время которых будут проверять наличие детских кресел в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться с 6 по 25 марта в Лыткарине, Люберцах и Дзержинском. Время рейдов – с 7:30 до 8:30», – говорится в сообщении.

В среду рейды пройдут у дома №2 на улице Ленина в подмосковном Лыткарине.

Перевозка в автомобиле детей младше 7 лет осуществляется с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка. Дети в возрасте от 7 до 11 лет включительно перевозятся в соответствующем весу и росту ребенка автокресле или с использованием ремней безопасности. На переднем сидении автомобиля ребенка можно перевозить только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих его весу и росту.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.