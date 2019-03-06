РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 мар. В Подольском доме культуры «Плещеево» в среду проведут масленичные посиделки для пожилых жителей, в ходе которых состоится чаепитие и концерт, сообщается в группе «Дом культуры «Плещеево» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Плещеево» Подольска 6 марта пройдет праздничное мероприятие под названием «Масленичные посиделки для пожилых». За праздничным столом в Зеленом зале соберутся ветераны, пожилые люди микрорайона. Прозвучат поздравления, женщинам вручат цветы, вниманию зрителей будет предложен небольшой концерт», – говорится в сообщении.

Под звуки баяна участники праздничного чаепития споют любимые песни и частушки, а также они смогут потанцевать.

Мероприятие будет проходить с 15:00 по адресу: улица Плещеевская, дом №38. Подробности можно узнать по телефону: 8(496)758-02-98.

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