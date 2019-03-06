РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В поселке Железнодорожный Подольска в среду выберут самую обаятельную маму на конкурсе «Самая обаятельная и привлекательная» в честь наступающего Международного женского дня, сообщается в группе «МБУК СДК Надежда» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Железнодорожный 6 марта пройдет конкурсная программа «Самая обаятельная и привлекательная», посвященная Международному женскому дню. На этот раз в структурном подразделении сельского Дома культуры «Надежда» будут участвовать пять мам наших воспитанников. Им предстоит показать свои умения в кулинарном конкурсе, на подиуме», – говорится в сообщении.

Мамы-конкурсантки покажут и свои таланты: споют, станцуют или расскажут стихотворение. Независимое жюри определит, кто из них ловчее, умнее, сообразительнее и находчивее.

По окончании конкурса всем участницам будут вручены подарки, а также будет выявлена самая обаятельная и привлекательная мама. На мероприятие приглашаются все желающие. Начнется конкурс в 18:00.