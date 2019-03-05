РИАМО – 5 мар. По предварительным расчетам, прирост осадков на главной столичной метеостанции на ВДНХ за последние сутки составил 7 миллиметров, эта пятая часть от месячной нормы, сообщает во вторник «Интерфакс».

«За последние 24 часа в городе выпало около 20% месячной нормы осадков», – отметил собеседник агентства в метеобюро Москвы.

Он пояснил, что норма осадков для марта в Москве составляет 34 миллиметра.

Ранее Росгидромет заявил, что к утру 6 марта в столице может выпасть около трети месячной нормы влаги.

«Вероятность такого сценария погоды ведомство оценило в 95-99%», – подчеркивается в материале.

Около полудня вторника Гидрометцентр России заявил о продлении на 33 часа «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с порывами ветра до 15-17 метров в секунду.

Помимо этого, синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления и температуры в столице в ближайшие дни.