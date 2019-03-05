РИАМО - 5 мар. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, комментируя слухи о том, что он покинет свой пост в городе, заверил, что останется работать в Москве и не перейдет на работу в Крым.

Хуснуллин отметил, что он продолжит работать в столице, так как ему нравится этим заниматься и у него есть обязательства перед городом.

«Откуда появляются эти разговоры, мне понятно. У меня были две абсолютно рабочие поездки в Крым, еще две – в Севастополь, где меня просили проконсультировать по конкретным проектам. Но они лишь подогрели слухи, которые ходили и раньше. Причина их появления состоит в том, что для многих я просто неудобный человек», – сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

Он отметил, что строительство в мегаполисе - всегда баланс интересов - населения, бизнеса, власти. От этого во многом зависят налоги, социальное развитие города. Все это правительство Москвы старается учесть в своих планах.

«Могу и я при этом затронуть чьи-то интересы. В результате девелоперы могут быть недовольны, потому что дорога пошла по территории, на которую у них были свои виды. А жители недовольны, так как им дорога нужна, но не рядом с их домом», – разъяснил заммэра.

Он заключил, что для него не важен пиар, главным остается строительство.