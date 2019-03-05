РИАМО - 5 мар. Столица с 2025 года начнет получать от Троицкого и Новомосковского округов больше средств в виде налогов, чем вкладывать в их развитие, этому поспособствует реконструкция Киевского и Курского направлений Московской железной дороги, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на территории новой Москвы сейчас строятся многоэтажные дома со старыми разрешениями на строительство. Новые разрешения дают лишь на условии комплексной застройки, то есть 50% должно составлять жилье, а вторые 50% - нежилая недвижимость, чтобы люди могли пешком отвести ребенка в детский сад, школу, посетить поликлинику, а также найти рядом с домом и работу.

«Уже сегодня в новой Москве благодаря такому подходу созданы 110 тысяч рабочих мест. Судя по темпам, которыми они сейчас прирастают, к годам 2026-2027 рабочие места станут профицитными. По нашим прогнозам, с 2025 года от новой Москвы город будет получать налогов больше, чем вкладывать в ее развитие», – сказал Хуснуллин в интервью «Российской газете», опубликованном во вторник.

Он уточнил, что этот процесс подтолкнет реконструкция Киевского и Курского направлений МЖД, благодаря которым жителям новой Москвы будет намного проще доехать до старых территорий.