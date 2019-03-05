РИАМО - 5 мар. В рамках работы экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19 три фотографа агентства Magnum Photos из США, Германии и Ирана создавали снимки столицы в режиме реального времени, всего было сделано 69 фото, говорится в сообщении пресс-службы Мостуризма.

В парке «Зарядье» с 11 февраля по 4 марта была представлена фотовыставка о современной Москве – первый этап цикла совместных проектов комитета по туризму и агентства Magnum Photos.

«Открытию экспозиции предшествовала работа экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19, в рамках которой команда фотографов ежедневно проводила съемки в разных уголках города, постепенно заполняя снимками выставочное пространство. В итоге из сотен фотографий были отобраны 69 лучших, которые были представлены посетителям павильона «Купол» в «Зарядье»», – говорится в сообщении.

Всего за 22 дня работы экспозицию в парке «Зарядье» посетили более 25 тысяч человек.

Все городские портреты и пейзажи экспозиции создавались в режиме реального времени в рамках работы экспериментальной лаборатории Magnum Live Lab/19. Над выставкой работали ведущие мировые фотографы – Томас Дворжак из Германии, Алекс Майоли из США и Нюша Таваколян из Ирана.

Летом откроется вторая лаборатория Magnum, которая дополнит коллекцию снимков зимнего сезона.

«Зимняя выставка Magnum Photos стала крупным международным культурным проектом. Эта экспозиция – взгляд на жизнь нашего города со стороны, с неожиданными ракурсами и акцентами, а также переосмысление стереотипов и создание нового образа Москвы», – подчеркнула куратор выставки Нина Гомиашвили.

Она добавила, что летняя выставка станет логичным продолжением зимнего цикла и дополнит фотолетопись современного мегаполиса новыми городскими сюжетами и человеческими историями.

«Я всегда мечтала посетить Россию и сразу согласилась стать частью проекта Magnum Live Lab/19. Создание выставки о современной Москве – очень ответственное занятие, за две недели наша команда сделала несколько тысяч фотографий, пытаясь понять город и его жителей, уловить ритм и запечатлеть атмосферу», – дополнила Таваколян.

Каждый из художников подошел к созданию фотовыставки в собственной манере. Для Дворжака отправной точкой послужил фильм «Я шагаю по Москве». Серия его снимков тесно связана с локациями, в которых разворачивается сюжет фильма, и является своего рода фоторемейком «Я шагаю по Москве. Зимняя версия».

В качестве эпиграфа к своему проекту Майоли выбрал цитату итальянского писателя-драматурга Луиджи Пиранделло: «Это так, если ты так думаешь». А название серии – «Русские сцены» – интерпретирует впечатления Майоли от театрального драматизма повседневных городских сюжетов.

Таваколян обратила внимание на образ современной московской молодежи и сделала целую серию портретных снимков молодых людей разных профессий в их домашних интерьерах. Урбанистические виды города стали еще одной темой съемок фотографа и отражением той среды, в которой живут ее главные герои.